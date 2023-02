(Di lunedì 6 febbraio 2023) Macerie per le strade ed edifici crollati. Impressionantidadelle due forti scosse di terremoto (7.8 e 7.5 gradi) che hanno colpito la parte Centro - meridionale ...

Impressionantida Kahramanmaras, epicentro delle due forti scosse di terremoto (7.8 e 7.5 gradi) che hanno colpito la parte Centro - meridionale dellae la confinante Siria e ucciso ...Ma a colpire, oltre al numero dei morti che ha superato la quota di 1300 persone, sono leche arrivano proprio dallache mostrano i palazzi andare giù come castelli di carta. E sui ...

Terremoto in Turchia, le prime immagini RaiNews

Turchia, immagini dei danni a Kahramanmaras, epicentro del sisma - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Turchia, immagini dei danni a Kahramanmaras, epicentro del sisma Tiscali Notizie

Terremoto in Turchia, le immagini degli edifici crollati ilgazzettino.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Una bimba siriana commuove il mondo. La piccola è stata estratta dalle macerie di un edificio distrutto dal terremoto che ha devastato Turchia e Siria. La bimba è stata ...