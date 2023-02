(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il governo turco fa sapere in una nota che "finora è giunta la segnalazione di un totale di 2.824" per il violentissimo terremoto che ha colpito le zone tra lae la Siria. . 6 ...

La faglia 'si è attivata per150 chilometri con uno spostamento anche superiore ai tre metri', il tutto 'in alcune decine di secondi' spiega Doglioni. Terremoto in, centinaia di morti. ...Sta avvento effetti catastrofici il violentissimo terremoto che ha colpito nella notte la... le autorità hanno accertato che a perdere la vita sono state1.904 persone, di cui 1.121 nel ...

Terremoto Turchia oggi di 7.9. Almeno 76 morti e 440 feriti, si scava sotto le macerie. Colpita la Siria: 100 ilmessaggero.it

Turchia, almeno 2.824 gli edifici crollati per il sisma - Ultima Ora Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono circa 1.800. Erdogan: 'Il più grande disastro dal 1939' - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto tra Turchia e Siria, centinaia di morti e feriti Agenzia ANSA

Sisma in Turchia: almeno 95 i morti, vittime anche in Siria Tiscali Notizie

"Ci siamo trovati nelle zone coinvolte dal terremoto per puro caso. Ci sono macerie ovunque qui e la popolazione ha bisogno di aiuti subito. Mi sono spaventata tantissimo, ma per fortuna stiamo bene".