Tu ne sai qualcosa Roberta Capua gela la Fialdini | grosso imbarazzo in studio

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Carattere fumantino quello di, conduttrice televisiva campana e storica Miss Italia 1986. Lo ha rivelato tutto nell'intervista che ha concesso a Francescae ad alcuni studenti di due licei di Caserta ospiti della puntata di Da noi… a ruota libera. Quando uno dei ragazzi ha chiesto all'ex-modella e indossatrice se avesse avuto rapporti negativi con qualche collega televisivo, laha risposto in maniera eloquente: “Io ho un carattere abbastanza accomodante, ma ho lavorato con dei personaggi che sono ritenuti un po' ostici come carattere, soprattutto uno”. Per incalzarla con risposte più dirette, laha poi mostrato alladelle foto di suoi ex-partner di lavoro. Il primo di questi, Luciano Rispoli, con cui ha condiviso, dal 1996 al 1998, ...