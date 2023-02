Trevisan-Mertens oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Abu Dhabi 2023

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Martinaaffronterà Elisenel primo turno del Wta di Abu, in programma dal 6 al 12 febbraio negli Emirati Arabi Uniti. La tennista azzurra torna in campo dopo la prematura eliminazione all’Australian Open e sfiderà l’ostica giocatrice belga, che può vantare una grande esperienza a livello Wta. Tra le due non ci sono precedenti, mascenderà in campo con i favori del pronostico. In palio un posto al secondo turno contro Veronika Kudermetova, quarta testa di serie. TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYscenderanno in campo, lunedì 6 febbraio, non prima delle delle ore 12:00. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (64 del digitale terrestre e ...

L'Italia sarà protagonista con Martina, che cercherà di dare battaglia e proseguire la sua avventura all'interno della difficile manifestazione, provando a riscattare la delusione degli ......00 - Putintseva vs Abduraimova (quali) A seguire - Fernandez vs Zavatska (quali) Non prima delle 12:00 -vsA seguire - Kostyuk vs Cirstea A seguire - Collins vs (5) Ostapenko COURT ...

WTA 500 Abu Dhabi, il programma di lunedì 6 febbraio: Trevisan ... TennisItaliano.it

WTA Abu Dhabi 2023: il tabellone. Martina Trevisan esordisce con Mertens, Pliskova-Muguruza spicca OA Sport

WTA Abu Dhabi, il tabellone: Trevisan trova Mertens al primo turno Ubitennis

Sport in tv oggi (lunedì 6 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming OA Sport

Australian Open 2023, sorteggio italiane: sfortunata Cocciaretto, possibile derby Camila Giorgi-Trevisan OA Sport

In corsa anche Elena Rybakina, la finalista dell’Australian Open. La prima testa di serie è Daria Kasatkina Tutto pronto per il WTA 500 di Abu Dhabi, il Mubadala Abu Dhabi Open, torneo sul cemento all ...Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di lunedì 6 febbraio per il Wta 500 di Abu Dhabi 2023. Al via i match di primo turno con Martina Trevisan ...