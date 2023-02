Tre ex nella Casa del GF Vip | chi sono e dove dormiranno | la decisione su Milena Miconi dopo l’uscita

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Trentunesima puntata del GF Vip, quella che andrà in ondaprima serata di oggi, lunedì 6 febbraio 2023.settimana che apre al Festival di Sanremo, Signorini e la sua squadra di autori se le inventano di tutti i colori pur di tenere alta l’attenzione, e finora ciriusciti alla grande! Tre ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.