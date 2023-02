Tragedia in Francia | morti 7 bambini e la loro madre in un incendio Grave il padre

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nella serata di ieri, 5 febbraio, in una casa a Charly-sur-Marne, nel nord dellaè esploso unche ha provocato la morte di 7e della. Ilè sopravvissuto, ma ha riportato gravi ustioni. Lo hanno reso noto la gendarmeria e i vigili del fuoco. Stando alla ricostruzioni della gendarmeria e dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, l’sarebbe stato provocato da un’asciugatrice malfunzionante, che si trovava al primo piano della casa. La famiglia si trovava al secondo piano. A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Il marito è stato salvato da un vigile del fuoco che abita nei pressi dell’abitazione, prima che arrivassero i colleghi. L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi ...

La tragedia è il più grave incidente di questo tipo dal 2013, quando cinque bambini tra i due e i nove anni morirono asfissiati in un incendio accidentale, sempre nel nord della Francia.

Tragico incendio in Francia. Sette bambini di età compresa tra i 2 e i 14 anni sono morti insieme alla loro madre domenica sera dopo che la loro casa, a Charly-sur-Marne, nel nord…