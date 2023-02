Traffico Roma del 06-02-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in studio Massimo veschi migliora la situazione sulla carreggiata interna del raccordo anulare Dopo un incidente ormai risolto restano comunque code does tra lago Mentana è l’uscita per laL’Aquila a seguire abbiamo altre code pertra la Casilina e via Tuscolana mentre per un incidente avvenuto da poco Ci sono altre cose tra laFiumicino e la dea allenamenti con code a tratti invece nella carreggiata esterna tra la Pontina è Lanina abbiamo anche sul tratto Urbano della A24 in uscita datra l’uscita Togliatti torcervara sulla tangenziale ancora chiude per lavori etra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni Vi ricordo che di notte tra le 22 e le 6 la tangenziale resta chiusa per ...