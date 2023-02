Traffico Roma del 06-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio code sulla via Ardeatina tra il raccordo è il divino amore Ma anche sulla via Pontina troviamo Code in questo caso per lavori all’altezza di Castel di Decima direzioneincolonnamenti per lavori anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e la Salaria sulla Nomentana intanto proseguono i lavori di potatura la strada quindi a Chiusa altra viale XXI Aprile e corso Trieste nelle due direzioni lavori di potatura anche su Viale Trastevere in questo caso è chiuso il tratto compreso tra via Carlo tavolacci e via di San Francesco a Ripa in direzione di Ponte Garibaldi dettagli di questa ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo vecchi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...