Traffico Roma del 06-02-2023 ore 13 | 30

(Di lunedì 6 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto iniziamo con la carreggiata esterna del raccordo dove un veicolo ha preso fuoco all’altezza dell’uscita Casal del Marmo Selva Candida in direzione Aurelia Per consentire i soccorsi temporanei chiusure con momentanei blocchi delinevitabili disagi lunghe file a partire dalla Cassia anche sulla tangenziale segnalato un incidente sulla rampa in direzione di San Giovanni all’altezza della 24 Ci sono rallentamenti la polizia locale Ci segnala altri incidenti in via della Magliana altezza via di Villa Bonelli sul Viale Dei Parioli all’incrocio con via Boccioni e poi ancora in via di Vigna Murata in prossimità di via del Colle di Mezzo sulla Nomentana proseguono le potature la strada è chiusa altra viale XXI Aprile corso Trieste In entrambe le direzioni deviati i bus ...