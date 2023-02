Traffico Roma del 06-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto per un incidente avvenuto sulla carreggiata esterna code sul raccordo tra la Casilina e laL’Aquila è stata riaperta alla Galleria della nuova Braccianese chiusa nelle scorse ore per incidente chiusura in via Nomentana per gli interventi di potatura la carreggiata laterale chiusa tra via di Sant’Agnese corso Trieste verso Porta Pia la carreggiata centrale è chiusa in entrambe le direzioni tra viale Gorizia e corso Trieste rottura delle tubature in via Gregorio VII nei pressi di via San Damasodeviato sulla corsia preferenziale sono possibili rallentamenti per lavori tram 19 limitato a Largo Preneste a Largo Preneste Piazza dei Gerani è possibile utilizzare la linea 5 da stamane ripristinata lungo l’intera tratta dettagli di queste tre notizie ...