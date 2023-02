Traffico Roma del 06-02-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto iniziamo con la chiusura per incidente della galleria della nuova Braccianese in entrambi i sensi di marcia auto in file altri incidenti sono segnalati dalla polizia locale in via Aurelia altezza di via Alberico da Rosate in via di Selva Candida in prossimità di via Guido Agosti è ancora in Viale dell’Oceano Atlantico all’incrocio con via Rhodesia Attenzione anche sullaCivitavecchia incidente nel tratto tra laFiumicino e Maccarese verso Civitavecchia ancora intenso ilsul Raccordo in carreggiata interna si incontrano code tra la diramazione dinord e laL’Aquila e poi tra la diramazione disud e l’appia auto in file sulla tangenziale Tra la A24 e Corso Francia verso l’olimpico in ...