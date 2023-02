Toyota RAV4 | ecco la versione GR Sport | c’è la trazione integrale elettrica AWD-i e tanta sportività

...Yaris Cross Hybrid , Nuova Corolla Hybrid , Nuova Corolla Cross Hybrid ,C - HR Hybrid ,Hybrid ecc.) eil cui ruolo sarà decisivo per soddisfare le esigenze di mobilità del ...Stessa sostanza con un pizzico di cattiveria In vendita dal 2019, laè una confortevole suv media ibrida proposta sia con la trazione anteriore sia con quella 4x4 (garantita da un secondo motore elettrico al retrotreno). Sono tutte a trazione integrale le ...

Toyota Rav4 GR Sport plug-in hybrid 306 CV: prezzo, interni e guida su strada - Quattroruote.it Quattroruote

Toyota RAV4 GR Sport, sportiva di nome ma non di fatto Auto.it

Toyota Rav4 prova, scheda tecnica, opinioni e dimensioni 2.5 PHEV ... AlVolante

Toyota Rav4 GR Sport, viaggio in Svezia ai confini del circolo polare artico Corriere della Sera

Toyota RAV4: nuovo design per il SUV grazie al kit di Kuhl MotoriSuMotori

Il restyling del Suv giapponese proprone tra le altre cose questo particolare allestimento, versione che si ispira alla divisione sportiva ...Arriva un nuovo allestimento più sportivo con trazione integrale e motori ibridi. Come va tra i ghiacci il Suv più venduto al mondo ...