Torta All Arancia Ricetta

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ingredienti Per preparare la , avrai bisogno di: -3 uova -3/4 di tazza di zucchero -1/2 tazza di olio di semi -1 tazza di farina -1/2 cucchiaino di lievito in polvere -1 cucchiaino di estratto di vaniglia -1/2 tazza di succo di-1/2 tazza di latte -1 cucchiaino di scorza d’grattugiata -1/2 cucchiaino di sale Preparazione 1. Preriscalda il forno a 180°C. 2. In una ciotola, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. 3. Aggiungi l’olio e mescola bene. 4. Aggiungi la farina, il lievito, l’estratto di vaniglia, il succo di, il latte, la scorza d’grattugiata e il sale. 5. Mescola bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo. 6. Versa il composto in una teglia da forno imburrata e infarinata. 7. Cuoci in forno per circa 30-35 minuti o fino a quando ...