Torino | ora Juric vede l’Europa

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un lampo di Karamoh decide a favore della sfida contro l’Udinese, un gol importante e pesante per i tre punti granata Un lampo di Karamoh decide a favore della sfida contro l’Udinese, un gol importante e pesante per i tre punti granata. Schierato dal 1? in attacco a grande sorpresa, l’esterno francese exx Inter è stato subito decisivo con una rete davvero importante. Un gol che vale il settimo posto in classifica e orae il Toro vedono. Il presidente Cairo al termine del match dice di non voler guardare la classifica e si gode il momento dei suoi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.