Tirelli LgR | Ridisegnare istituzioni italiane Serve una nuova Costituente

(Di lunedì 6 febbraio 2023) «Si parla troppo del dualismo Settentrione/Meridione eppure nessuno considera che il rilancio dell'Italia può e deve passare anche dalla valorizzazione del Centro Italia: un territorio industrioso e ricco di opportunità che fino a oggi sono state trascurate colpevolmente dalla politica». A parlare è l'avvocato Alexandro Maria(già presidente delle Camere penali del diritto europeo e internazionale), leader del partito «Libertà, Giustizia, Repubblica». «Ci sono diverse regioni, come Abruzzo, Marche, Umbria e Molise, che negli anni sono state “oscurate” e dimenticate dai grandi players decisionali, a tutti i livelli, ma che potrebbero invece rappresentare un traino importante per l'economia nazionale se ben organizzate», spiega a Liberoquotidiano.it. «Sono zone piene di cultura e storia, peraltro rimaste immuni dal degrado che ha aggredito il Sud Italia e dai ...

ll presidente di «Libertà, Giustizia, Repubblica» lancia la proposta di una "zona defiscalizzata per attrarre investimenti", una vasta area che potrebbe "essere trasformata nella Città della Tecnologi ...