Tim | sindacati a Meloni | “Incontro urgente | estrema preoccupazione su futuro”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – ICgil, Cisl e Uil scrivono al presidente del Consiglio Giorgiaper chiedere un“al fine acquisire degli aggiornamenti tangibili su questa delicata ed articolata situazione che, ci preme ribadire, riguarda iloccupazionale di oltre 80.000 occupati, decine di migliaia di lavoratori che lavorano per il gruppo Tim ed il suo vasto indotto, e la stabilità degli assetti occupazionali ed industriali del settore delle telecomunicazioni, fondamentale per l’economia e lo sviluppo dell’Italia”. E’ quanto si legge nella lettera firmata dai segretari generali della Cgil, Maurizio Landini, della Cisl, Luigi Sbarra, della Uil, Pier Paolo Bombardieri e dai leader della Slc, Fabrizio Solari, Fistel, Alessandro Faraoni e della Uilcom, Salvatore Ugliarolo. ...

... preoccupato per il taglio degli investimenti previsti daper la rete di Fibercop, ha messo ... Isono in allarme per il piano di ricapitalizzazione. Qui Priolo Con un Dpcm , i ...... il calo del prezzo del gas e il tentativo di acquisto della rete. Sono alcuni dei temi sulle ... Le buone notizie sul futuro dell'Italia passano molto da imprese ee poco dalla politica' è ...

