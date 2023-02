Theo Hernandez piange E Kjaer a fine gara è caos-Milan

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un k.o. che fa male, una crisi che resta. Manca fiducia nella truppa di Stefano Pioli, e la delusione è palpabile. Come si può vedere anche apartita, quando Simonè andato a sussurrare all'orecchio diun qualcosa. Ci si aspettava un francese esplosivo alla fascia, che invece è stato ancora una volta deludente. Ecco perchél'ha invitato a rialzare la testa. Il danese al triplice fischio corre verso l'ex Real e gli sussurra qualcosa nell'orecchio.lo guarda e gli fa un cenno con la mano, quasi come se avesse condiviso le parole del centrale danese. Pochi istanti e i due si scambiano altre parole, probabilmente hanno rinviato ogni tipo di discorso al rientro della squadra aello, al primo allenamento ...

LINGUAGGIO DEL CORPO ELOQUENTE - Saelemaekers, Kjaer, Krunic, Thiaw,e Tonali, tutti a presidiare l'area rossonera. Tutti girati verso il proprio portiere Ciprian Tatarusanu , ...Il secondo difensore è, anche lui molto simile al primo, ma con la differenza che fa della sua prestanza fisica il suo forte. Con le sue ripartenze sulla fascia sinistra è ...

Il Milan ha perso il derby contro l'Inter ieri sera, quarta sconfitta consecutiva per i rossoneri di Pioli: adesso è vera crisi ...Il Toro ha dominato coronando un inizio di 2023 pazzesco. Poteva essere una cessione importante per l’Inter, ora ne è simbolo e trascinatore: “Queste partite le vivo come le viviamo in Argentina...” ...