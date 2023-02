The son | il regista di The Father Florian Zeller regala cinema senza liturgie intellettualistiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Quando vi capiterà di vedere The Son alricordatevi del nostro suggerimento: non scappate durante la prima mezz’ora. Il franceseè un cineasta, e sceneggiatore (oltreché scrittore), diesel. Ha bisogno di far sedimentare l’ovvio, il quotidiano, il dèjà vu. The, con Anthony Hopkins in spolvero come non capitava da anni (Oscar 2020 per lui ndr), insegna. Anche se lì, con il protagonista affetto da Alzheimer, la questione percettivo-visiva sfuggente e vaga per lo spettatore era qualcosa di un po’ più semplice (non semplificato) da registrare. Con The Son ecco ancora la storiella padre (madre) e figlio adolescente in crisi esistenziale. Meglio, anzi peggio: pesantemente depresso. Peter (Hugh Jackman, forse prima volta al Lido?), super consulente aziendale e politico con ufficio a vetri su ...