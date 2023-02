The Ocean Race | meno di una settimana a Cape Town | la situazione

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Finedi Theall’insegna di 11th Hour Racing Team: l’equipaggio statunitense, in rotta verso, è infatti passato al comando della flotta. Lo skipper Charlie Enright e il suo equipaggio hanno mantenuto i nervi saldi dopo aver deciso di prendere una rotta ovest durante la discesa dell’Atlantico. La classifica di Theverso“Da qui in poi sarà un po’ una rotta a zig zag, per cercare di strambare nei cambi e continuare a sfruttare le caratteristiche di vento che vanno da ovest a est attraverso l’Atlantico meridionale per scendere e andare a est velocemente”, ha raccontato Amory Ross. “Continueremo a zigzagare e a zigzagare fino a quando non saremo abbastanza a sud da poter costeggiare il ...

Genoa24. It's called 'China Plan' and it'smultimedia journey that brings Genoa andRace in China toattention of tens of millions of people.passion ofChinese people for sailing, onother hand, experienced a strong surge in 2018 when, atGrand Finale ...Si chiama China Plan ed è il percorso multimediale che porta Genova eRace in Cina all'attenzione di decine di milioni di persone . La passione del popolo cinese per la vela, d'altronde, ha subìto una forte impennata nel 2018 quando, al Grand Finale dell'Aja, ...

