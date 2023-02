The Last of Us | il quinto episodio anticipato anche in Italia per via del Super Bowl

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sky segue le mosse della messa in onda americana di Theof Us, il cuiè statoper evitare di sovrapporsi al. In linea con l'anticipo di HBO, Sky ha confermato la premiere deldi Theof Us in v.o. dalle 3.00 della notte fra venerdì 10 e sabato 11 febbraio, solo on demand su Sky e in streaming su NOW. Il primo passaggio in lineare della puntata in lingua originale resterà invece, come al solito, nella notte fra domenica 12 e lunedì 13 febbraio alle 3.00 (e poi in prima serata lunedì). La nostra recensione in anteprima di Theof Us vede la serie come uno dei migliori adattamenti mai tratti da un videogame. La prima stagione …

Nell'episodio 4 diof Us appare anche un personaggio inedito, interpretato da Jeffrey Pierce , il doppiatore di Tommy dei videogiochi. Ovviamente se non avete ancora visto l'episodio non proseguite nella ...... Puss in Boots:Wish ,Wonder BRITISH/IRISH ACTOR OFYEAR for body of work Bill Nighy " LivingPhilip French Award: BREAKTHROUGH BRITISH/IRISH FILMMAKER Charlotte Wells " ...

Pedro Pascal, da The Last of Us a Mario Kart è un attimo | Video HDblog

Saturday Night Live: Super Mario Bros. incontra The Last of Us nel prossimo grande franchise HBO BadTaste.it TV

Pedro Pascal da The Last of Us a Mario Kart nel nuovo sketch di Saturday Night Live Multiplayer.it

The Last of Us: e se la pandemia causata da un fungo ci colpisse davvero WIRED Italia

AliCo. (ALCO) on Monday reported a fiscal first-quarter loss of $3.2 million, after reporting a profit in the same period a year earlier. On a per-share basis, the Ft. Myers, Florida-based company ...Ex-Chelsea star Christian Atsu 'trapped under rubble after Turkey earthquake' World Cup’s hottest fan sends fans wild as she flashes the flesh in sunbed ©News Group Newspapers Limited in England No.