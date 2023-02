Terribile incidente sul GRA | auto a fuoco e un ferito grave | interviene l’elisoccorso

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ancora incidenti a Roma e ancora traffico paralizzato. Questa volta il sinistro, l’ennesimo di una lunga scia, è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare, una delle arterie principali della Capitale. Per cause ancora da accertare un veicolo ha presoe il conducente dell’sembrerebbe essere in condizioni gravi, al punto che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.sul GRA tra Trionfale e Casal Del Marmo oggi su Il Corriere della Città.

... "Lavicenda che arriva da Torino dove un giovane di soli 19 anni...". Nel video le ...rimbalzati sulle piattaforme che riportavano la fake news sulla sua scomparsa in seguito a un. "...Fu infatti unin motocicletta sulla circonvallazione Clodia, a Roma, a porre fine alla vita di Alex, dopo 25 giorni di coma. Era il 13 aprile 2002. Aveva 35 anni. I due non ...

Terribile incidente sulla Sora-Avezzano: morti due fratelli, Emanuele e Massimo Nicoletti Fanpage.it

Terribile incidente in galleria sulla A14 a Grottammare, muore un atleta paralimpico con due figli Virgilio Notizie

Chi era Andrea Silvestrone, l'atleta morto insieme ai suoi figli in un terribile incidente Vanity Fair Italia

Il tennista paralimpico Andrea Silvestrone e i due figli: le vittime del terribile incidente sulla A14 Sardegna Live

IGTC | 12h Bathurst: terribile incidente nelle prove per Kassulke Motorsport.com - IT

PIEDIMONTE ETNEO - Due persone sono morte in seguito a un grave incidente stradale lungo la SS 120, in contrada San Gerardo, a Piedimonte Etneo. Due ...Una Lexus RX che arriva in velocità nei pressi di un carro attrezzi salendoci sopra con due ruote e, col mezzo a fare da rampa, volando in aria e girando più volte su se stessa prima di atterrare sul ...