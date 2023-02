Terremoto Turchia | ritrovato Atsu | il calciatore è vivo ma è ferito

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Christianma. Il 31enne nazionale ghanese ex Chelsea e Newcastle e oggi in forza all’Hatayaspor, era fra i dispersi dopo ilche ha colpitoe Siria.è statosotto le macerie. Secondo quanto riporta “A Bola”,si troverebbe ora ricoverato in ospedale con una ferita al piede destro e difficoltà respiratorie. Risultano ancora dispersi il ds Taner Savut e un traduttore. In precedenza il centrocampista Onur Ergun, del quale non si avevano notizie, ha rassicurato tutti via social sulle sue condizioni. SportFace.