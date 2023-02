Terremoto Turchia | morto il portiere Turkaslan Ancora disperso Atsu | trovati altri due giocatori

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 6 febbraio 2023) AGGIORNAMENTO ORE 19:00 – Arrivano novità dalladopo il devastantedi questa mattina. Mustafa Özat ha infatti dato nuovi aggiornamenti anche sullo stato di Taner Savut e Cristian, rimasti per diverso tempo sotto le macerie. “Stiamo cercando di raggiungerli” ha appunto dichiarato Özat, vicepresidente del Hatayspor. Recuperati invece in buone condizioni Kerim Alici e Burak Öksüz,duee, come riferito sempre da Fanatik. ORE 14:21 – Non ce l’ha fatta, tra i deceduti a seguito del violentoche ha colpito in mattinata la. Il decesso delturco, militante nel Malatyspor (squadra della TFF 1. Lig, ovvero la seconda serie del campionato turco), è stato ...