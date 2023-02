Terremoto Turchia | ex calciatore Chelsea e Newcastle disperso sotto macerie

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilghanese Christian Atsu, ex stella dele delUnited, risultain, intrappolatoledel violentoche ha colpito il Paese. Lo ha fatto sapere la squadra turca Hatayspor, per la quale iltrentunenne ora sta giocando come centrocampista. Anche altri giocatori della Hatayspor risultano dispersi. IlUnited, per il quale Atsu ha giocato tra il 2016 e il 2021, ha detto in una nota di ”pregare per aver notizie buone”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.