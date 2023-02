Terremoto Turchia | Erdogan | “E’ il più forte dal 1939”

Un violentissimoha colpito nella notte lae si contano centinaia di morti, oltre alla devastazione degli edifici. In questo video, ...Un violentissimoha colpito nella notte lae si contano centinaia di morti, oltre alla devastazione degli edifici. A Sanliurfa, ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 830 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Nuova scossa di 7.5, dopo i devastanti terremoti in Turchia e Siria, che hanno fattooltre 1350 morti - Terremoto, Bloomberg: "Musk offre invio Starlink ma la Turchia rifiuta" - Terremoto, Bloomberg: "Musk offre invio Starlink ma la Turchia rifiuta" RaiNews

Sisma Turchia, allerta tsunami in Italia: scuole chiuse a Ischia TGCOM

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino a confine con la Siria: oltre mille vittime. LIVE Sky Tg24

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono oltre 1.350. 'Il più devastante in 24 anni' - Medio Oriente Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...