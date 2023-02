Terremoto Turchia | Erdogan | “E’ il più forte dal 1939”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”E’ stato ilpiùdal”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyipintervenendo a una riunione di governo dopo il potenteche ha colpito il sud della. Almeno ”912 dei nostri cittadini hanno perso la vita e 5.385 persone sono state ferite”, ha aggiunto, sottolineando che finora sono state ”2.470 le persone estratte dalle macerie”. Almeno ”2.818 gli edifici crollati”.ha poi riconosciuto il lavoro ”incessante” che stanno effettuando i soccoritori. ”Continuano senza sosta gli sforzi per mettere in salvo le persone che sono ancora sotto i detriti. Ci sono novemila soccorritori in campo per operazioni di ricerca dei dispersi e di soccorso”. ”Laha agito con prontezza e ha ...

... Centro operativo comunale, del Comune di Ravenna e' stato immediatamente convocato ed e' in collegamento con la Protezione civile e la Prefettura per capire l'evoluzione deline ...L'Ingv: 'Originato sulla faglia Est Anatolica. Mille vole più forte di quello di Amatrice, probabilmente ha deformato la ...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono oltre 1.350. 'Il più devastante in 24 anni' - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 1300 morti ... la Repubblica

Terremoto in Turchia al confine con la Siria: le ultime notizie in diretta Sky Tg24

Nuova scossa di 7.5, dopo i devastanti terremoti in Turchia e Siria, con oltre 1350 morti - ++ Nuove scosse a Latakia, Tartus e Beirut - ++ Nuove scosse a Latakia, Tartus e Beirut RaiNews

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre mille morti | Nuova forte scossa di magnitudo 7.5 | Per l'Usgs le vittime "potrebbero essere 10mila" TGCOM

Il Centro di coordinamento per la risposta alle emergenze sta organizzando i soccorsi che sono già in viaggio verso i luoghi del sisma.