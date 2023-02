Terremoto Turchia e Siria oggi | circa 1 800 morti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ankara, 6 feb. (Adnkronos) - Violentonella notte nel sud della, al confine con la, nella regione dell'Anatolia sud-orientale. La scossa più forte è stata di magnitudo 7,7 della scala Richter, alla quale ne sono seguite altre anche molto forti. L'ultima, di magnitudo 7.6, è stata registrata nella provincia di Kahramanmaras alle 13.24 ora locale (11.24 in Italia) ed è stata avvertita anche a Damasco, in, con epicentro nel distretto di Elbistan. Lo riporta l'Afad, la protezione civile turca. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime, che sono 1.800. Migliaia i feriti. Sono almeno 1.014 iin, secondo quanto reso noto da l'Afad, l'Autorità turca che si occupa della gestione delle emergenze e dei disastri naturali. ''E' stato il ...