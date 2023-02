Terremoto Turchia | Demiral si stringe vicino al suo Paese

Così Vincenzo Montella. L'ex 'Aeroplanino' allena ine racconta al telefono la sua paura per ilche ha sconvolto il sud della, al confine con la Siria: 'Ci sono continue scosse di assestamento, siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi'. 'Con il Demirspor - dice il ...L'allenatore dell'Italia ha usato gli hashtag "Deprem" () e "". Anche Andrea Pirlo, attuale tecnico del Karagumruk, nono in classifica in Superlig turca, ha postato un messaggio per ...

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 2300 morti ... la Repubblica

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 830 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto Turchia, Christian Atsu dell'Hatayspor sarebbe tra i dispersi Sky Sport

Devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, almeno 1900 morti - Siria, le testimonianze da Aleppo e Idlib: "Peggio della guerra" - Siria, le testimonianze da Aleppo e Idlib: "Peggio della guerra" RaiNews

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 2.300 morti | Nuova forte scossa di magnitudo 6.0 | Per l'Usgs le vittime "potrebbero essere 10mila" TGCOM

Continua a salire il bilancio dei morti causati dal sisma di magnitudo 7.8 che nella notte ha colpito il sud del Paese: migliaia le vittime già accertate. In mattinata una seconda scossa, allarme anch ...Terremoto in Turchia, nuova scossa di assestamento di M 7.5: il terribile film di una sequenza sismica che è cominciata con il 7.9 della notte ...