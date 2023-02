Terremoto tra Turchia e Siria | scossa di magnitudo 7 9 Quasi 2 000 morti - Esteri - quotidiano net

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Laha colpito nella notte nella regione dell'Anatolia sud - orientale. Rientrato l'allarme tsunami scattato anche per Puglia, Calabria e Sicilia nelle prime ore. In mattinata due nuove scosse: ...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono circa 1.800. Erdogan: 'Il più grande disastro dal 1939' - Medio Oriente Agenzia ANSA

Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,4 di lunedì nel sud della ... ha dichiarato che sono state registrate più di 78 scosse di assestamento, tra cui una di magnitudo 7,6 sulla scala ...per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane dopo la scossa di terremoto tra Turchia e Siria. "Stiamo lavorando per fornire la disponibilità dei nostri team con il Corpo nazionale del ...