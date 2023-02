Terremoto Siria | Israele | Netanyahu approva l' invio di aiuti

Così Vincenzo Montella, tecnico dell'Adana Demirspor, squadra che della Super Lig turca, dopo ilche ha colpito il sud del Paese e la. Montella si trova con la squadra a Istanbul per ......Le squadre di soccorso stanno lottando contro il tempo per estrarre i superstiti dalle macerie deldi magnitudo 7.8 che ha colpito la notte scorsa il sud della Turchia e il nord della

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono circa 2.300. Erdogan: 'Il più grande disastro dal 1939' - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 700 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto, Israele pronto ad aiutare la Siria. Ma Damasco nega di aver chiesto assistenza Il Sole 24 ORE

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 2300 morti ... la Repubblica

Terremoto in Turchia, le immagini della devastazione. FOTO Sky Tg24

Terremoto Turchia Montella. Terremoto Turchia, le parole di preoccupazione di Vincenzo Montella. “Con il Demirspor siamo a Instabul da ieri, anche se la partita con l’Umraniyespor è stata annullata. A ...La trattativa per Nicolò Zaniolo tra la Roma e il Galatasaray ha subito una frenata in questi minuti, sebbene per motivi non squisitamente sportivi. Come riportato da Gazzetta.it, il ...