(Di lunedì 6 febbraio 2023) Aumenta di ora in ora il conto delle vittime per il fortissimoche ha colpito la. Le cifre si attestano, al momento, su 1.300 morti e 6.000 feriti . Anche il calcio, purtroppo, non ...

Aumenta di ora in ora il conto delle vittime per il fortissimoche ha colpito la Turchia . Le cifre si attestano, al momento, su 1.300 morti e 6.000 feriti . Anche il calcio, purtroppo, non è estraneo all'accaduto. In particolare per il Gaziantep, l'...in Turchia, Monetlla sotto: "Continue scosse e morti, anche ad Adana". E nemmeno da Adana " che dista 200 chilometri ha spiegato all'Ansa, ancora sconvolto dall'accaduto, l'ex ...

Terremoto, shock in Turchia: diversi calciatori dispersi sotto le macerie Corriere dello Sport

Devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, almeno 1900 morti - Siria, le testimonianze da Aleppo e Idlib: "Peggio della guerra" - Siria, le testimonianze da Aleppo e Idlib: "Peggio della guerra" RaiNews

Terremoto in Turchia e Siria. P. Bahjat (parroco Aleppo): "Una ... Servizio Informazione Religiosa

Garo Paylan rappresenta la città di Diyarbakir, a meno di 200 km di distanza dall'epicentro del terremoto che ha devastato Turchia e Siria ...L'United States Geological Survey (Usgs) ha fatto una drammatica previsione sul numero di morti causati dal terremoto in Siria e Turchia. La probabilità più alta, del 47%, ...