Terremoto | Piantedosi | Vicinanza al popolo turco | pronti a partire

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Abbiamo già pronte le risorse e squadre dedicate per la ricerca in contesti urbani drammatici come quelli che si sono verificati. Esprimo solidarietà eal governo e al. Noi italiani sappiamo bene cosa vuol dire vivere drammi di questo tipo quindi ci predisponiamo per il meglio per essere partecipi di ogni aiuto. Abbiamo già un modulo pronto dei vigili del fuoco, più altre risorse di natura tecnologica, siamonon appena ci sarà il consenso del paese aiutato. È questione di ore”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteoa Foggia, a margine del comitato per la sicurezza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.