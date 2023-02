Terremoto | nuova scossa di magnitudo 7 5 in Turchia Oltre 1 000 morti e migliaia di feriti | la stima | «Possibili fino a 10mila vittime» – I video

in Turchia e Siria,scossa magnitudo 7.5. Bilancio di 1300 morti, si temono 10mila vittimein Turchia e Siria,scossa magnitudo 7.5. Bilancio di 1300 morti, si temono ...'Non si è trattato di una scossa di assestamento, ma di un nuovo'. Orhan Tatar, responsabile riduzione dei rischi sismici per l'Autorità nazionale per la ...Seismological Centre questa...

Terremoto, nuova scossa di magnitudo 7.5 in Turchia. Oltre 1.000 morti e migliaia di feriti, la stima: «Possibili fino a ... Open

La terra trema ancora in Turchia, nuova scossa con magnitudo 7.8 AGI - Agenzia Italia

Terremoto Turchia e Siria oggi: oltre 1.500 morti, nuova scossa di magnitudo 7.5. Si scava tra le macerie, aiu ilmessaggero.it

Terremoto in Turchia e Siria, 1350 morti e migliaia di feriti: oggi nuova scossa magnitudo 7.5, INGV: Nessun allerta ... Fanpage.it

Terremoto - Nuova violenta scossa in Turchia di magnitudo 7.5, edifici rasi al suolo, migliaia di vittime. Notizie e video 3bmeteo

Roma, 6 feb. (askanews) - Macerie, alti palazzi completamente rasi al suolo. Uno scenario di devastazione ad Aleppo, seconda città della Siria dopo il potente sisma di magnitudo 7.8 che ha colpito il ...Il castello di Gaziantep, patrimonio mondiale Unesco, ha subito gravissimi danni a causa del potente terremoto registrato in Turchia ...