(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Lasi trova in unaattraversata da numerosi sistemi di faglia: l'area interessata daldi questa notte è considerata a pericolositàmolto elevata". A spiegarlo sono i sismologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia () che hanno redatto e appena pubblicato il Modello di Pericolosità a scala mondiale prodotto da Gem.

Italia in pericolo La Turchia è sotto choc a causa di un terribileche ha colpito il sud - est del paese . Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia () italiano ......dal Centro allerta tsunami (Cat) dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (), il ... per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane dopo la scossa didi magnitudo ...

Terremoto, Ingv: "Turchia è zona altamente sismica" Adnkronos

Allerta maremoto: possibili onde in arrivo sulle coste italiane Protezione Civile

Napoli, scossa di terremoto: magnitudo 3 TGCOM

Terremoto oggi in Italia 6 febbraio 2023: tutte le ultime scosse | Tempo reale TPI

Terremoto in Turchia, scatta l'allerta per rischio onde di maremoto anche sulle coste pugliesi: allarme in parte rientrato BariToday

l'area interessata dal terremoto di questa notte è considerata a pericolosità sismica molto elevata". A spiegarlo sono i sismologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) che hanno ...Paura tsunami per le coste siciliane. Si è fermata a scopo cautelativo, dalle 6.30, la circolazione ferroviaria iniziando dalle regioni meridionali di Sicilia, Calabria e Puglia, con possibile success ...