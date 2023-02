Terremoto in Turchia | tra i dispersi c’è anche l’ex Chelsea Atsu

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Unterribile è avvenuto questa notte in. La scossa massima registrata è di 7.8 con un bilancio un bilancio che è arrivato a 1500 vittime e macerie ovunque. Lameridionale e la Siria nella notte hanno vissuto una tragedia inimmaginabile in seguito al. Una tragedia che ovviamente coinvolgei club sportivi turchi. Il Ministro della Gioventù e dello Sport Mehmet Kasapo?lu ha annunciato che tutte le gare sportive nazionali in programma sul territorio turco sono sospese fino a nuova comunicazione. Oggi era in programma la partita di calcio dell’Adana Demirspor. Vincenzo Montella, tecnico dell’Adana ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: «C’è stata paura e preoccupazione, ma per fortuna a casa stanno bene. I giocatori, ovviamente, sono molto ...