Terremoto in Turchia | strade e autostrade annientate | l' asfalto sembra tagliato con un coltello

(Di lunedì 6 febbraio 2023) In seguito al sisma avvenuto tra Siria emoltesono diventate inagibili, sia lungo le arterie più periferiche sia lungo autoimporatanti come quella che collega all'aeroporto di Hatay. Nelle immagini si può vedere come l'sia stato tranciato di netto come se fosse stato

L'Europa va in soccorso dellacolpita dal. Dalle cancellerie europee si susseguono, nelle ultime ore, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto alla popolazione turca e al presidente Erdogan. 'La Francia è ...Londra è pronta a mandare aiuti nelle zone deline Siria, lo scrive su Twitter il premier Rishi Sunak . 'I miei pensieri sono con la popolazione die della Siria questa ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 830 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Forti terremoti in Turchia e Siria, oltre 830 morti: l'allerta tsunami sul Sud Italia è rientrata - Sisma Turchia-Siria: Macron, Francia pronta a fornire aiuti - Sisma Turchia-Siria: Macron, Francia pronta a fornire aiuti RaiNews

Il sisma in Turchia avvenuto su punto incontro di 3 placche - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria, le notizie in diretta | Centinaia di morti, decine le città colpite la Repubblica

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, centinaia di morti | L'Europa: "Pronti ad aiutare" | Per l'Usgs le vittime "potrebbero essere 10mila" TGCOM

Terremoto devastante in Turchia, quando in Italia erano da poco passate le 2 di notte. Otto scosse di fortissima intensità hanno colpito il sud del Paese, non lontano dal confine con la Siria, che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...