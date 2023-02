Terremoto in Turchia | oltre 2 600 morti Oms | potrebbero essere 8 volte di più

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nella notte la prima scossa di 7.9, registrata dai sismografi di tutto il mondo. In mattinata altre due sismi forti di 7.5 e 6.0. Innumerevoli quelle di assestamento. Migliaia di feriti e dispersi, ...

Leggi anche >ine Siria, 2.300 morti e migliaia di feriti: la paura continua. '120 scosse di assestamento' Aveva segnato il gol vittoria Mentre la macchina dei soccorsi sta ...Ildi magnitudo 7.8 frae Siria 'è stato registrato in tutto il mondo' ed è anche 'l'evento di gran lunga più forte ad avere attivato il Sistema di allertamento maremoto da quando ...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono circa 2.650. 'Mille volte superiore a quello di Amatrice' - Medio Oriente Agenzia ANSA

Devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, oltre 2600 morti - Joe Biden: al lavoro con il nostro alleato Nato - Joe Biden: al lavoro con il nostro alleato Nato RaiNews

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino al confine con la Siria: oltre 2.650 vittime. LIVE Sky Tg24

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 2500 morti ... la Repubblica

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 2.650 i morti | Il sisma mille volte superiore a quello di Amatrice | Usgs: le vittime "potrebbero essere 10mila" TGCOM

Dopo quella di magnitudo 7.8 non lontano dal confine con la Siria delle 4.17, registrata alle 13.24 una scossa di magnitudo 7.5: migliaia tra morti e feriti nei due Paesi, per ora non si hanno notizie ...Ben 16 le scosse di magnitudo intorno ai 5 punti che si sono susseguite – La mappa della sismicità delle ultime 48 ore nell’area interessata dal terremoto di stanotte La scossa di magnitudo 7.9 avvenu ...