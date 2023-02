Terremoto in Turchia | morto il portiere dell’Hatayspor Disperso il compagno di squadra Atsu Il dramma dell’ex Chelsea dopo il gol della vittoria – Il video

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Insi continua a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti delche oggi ha colpito il Paese anatolico e la Siria. Tra loro c’è anche Christian, trequartista ghanese 31enne con un nutrito curriculum europeo in forze all’Hatayspor, clubcittà di Antiochia non lontano dall’epicentro del sisma, vicino alla Siria. Con lui, pare siano dispersi anche altre figure del club: il direttore sportivo Taner Savut e l’interprete del club Emre Aslan, riporta la Gazzetta dello Sport. Mentre è stata accertata la morte del, il 28enne Eyüp Türkaslan. Sui dispersi non ci sono conferme definitive, ma da ore non si ha traccia dei quattro. Nello specifico, sui social,sembra non essere stato attivo nelle ultime ...

GERUSALEMME " Israele si prepara a mandare aiuti umanitari allae alla Siria, devastate dalche ha ucciso oltre duemila persone, distrutto centinaia di edifici e messo in ginocchio i due Paesi. Lo Stato Ebraico non è nuovo a inviare soccorsi in ...Da due anni avvisava di un possibile scossa nella provincia di Kahramanmaras, l'ultima volta era stato tre giorni ...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono circa 2.300. Almeno 120 le scosse di assestamento - Medio Oriente Agenzia ANSA

Devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, almeno 2300 morti - Recep Tayyip Erdogan: "Oggi è il giorno di 85 milioni di cuori in un solo battito" - Recep Tayyip Erdogan: "Oggi è il giorno di 85 milioni di cuori in un solo battito" RaiNews

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino al confine con la Siria: oltre 2.300 vittime. LIVE Sky Tg24

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 2.300 morti | Il sisma mille volte superiore a quello di Amatrice | Usgs: le vittime "potrebbero essere 10mila" TGCOM

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 830 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

"Qui ad Adana la situazione è drammatica: stiamo cercando in qualsiasi modo di uscire dalla città ma ad ora pare molto difficile". Lucia Bosetti, azzurra del volley vicecampionessa del mondo, è blocca ...Scopri come effettuare una donazione immediata ed efficace per aiutare la popolazione colpita dal terremoto in Turchia.