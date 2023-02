Terremoto in Turchia | magnitudo 7 8 e almeno 900 morti | il mondo si unisce negli aiuti

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Inun devastantedi7.8 ha provocato numerosi crolli di edifici e700, ma il numero purtroppo è destinato a salire in fretta. Il sisma è avvenuto al confine ...

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondoin, le immagini della devastazione. FOTO La scossa di magnitudo 7.8 è stata registrata nella notte nel sud del Paese, non ..."E' il più grande disastro che abbiamo vissuto dal secolo scorso dopo ildi Erzincan del 1939", ha detto. Novemila i soccorritori in campo e offerte di aiuto allada 45 Paesi In ...

(Teleborsa) - Cresce, purtroppo, di minuto in minuto il bilancio delle vittime del devastante terremoto di magnitudo di 7.8 che ha colpito nella notte il sud est della Turchia e il nord della Siria: s ...Ma il bilancio delle vittime purtroppo è destinato ad aumentare. La Farnesina: al momento non risultano feriti o morti tra i connazionali. Erdogan: ...