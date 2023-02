Terremoto in Turchia | l’accorato messaggio di sostegno di Calhanoglu

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il centrocampista dell'Inter ha voluto dedicare un pensiero die vicinanza al suo popolo in queste tragiche ore

17.10 "Cordoglio" del Papa per, Siria Papa Francesco è "profondamente addolorato per l'ingente perdita di vite" provocata dalnel Sud - Est dellae ha voluto esprimere "la sua vicinanza spirituale" a tutte le persone colpite dal sisma. Oltre al suo "cordoglio" il Papa comunica incoraggiamento al personale ...17.10 "Cordoglio" del Papa ae Siria Papa Francesco è "profondamente addolorato per l'ingente perdita di vite" provocata dalnel Sud - Est dellae ha voluto esprimere "la sua vicinanza spirituale" a tutte le persone colpite dal sisma. Oltre al suo "cordoglio" il Papa comunica incoraggiamento al personale ...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono circa 2.300. Almeno 120 le scosse di assestamento - Medio Oriente Agenzia ANSA

Devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, almeno 2300 morti - Ingv: oltre 200 le scosse registrate finora - Ingv: oltre 200 le scosse registrate finora RaiNews

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino al confine con la Siria: oltre 2.300 vittime. LIVE Sky Tg24

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 2300 morti ... la Repubblica

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 2.300 morti | Nuova forte scossa di magnitudo 6.0 | Per l'Usgs le vittime "potrebbero essere 10mila" TGCOM

ROMA (ITALPRESS) – L’offerta italiana di aiuto internazionale, a seguito del terremoto 7.9 registrato in Turchia, è stata accettata dall’Emergency Response Coordination Centre (ERCC) e dalla Turchia.E' finito in strada, sull'A22, parte del carico di prosciutti trasportato dall'autoarticolato che la notte scorsa, verso l'1.30, si è ribaltato sulla carreggiata sud nei pressi di Chiusa. I vigili del ...