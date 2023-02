Terremoto in Turchia | la paura di Malgioglio | ' Il mio ex compagno vive lì | non rispondeva al telefono'

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ilche ha colpito laha impaurito anche Cristiano. Il cantante ha raccontato all'AdnKronos, lache ha provato per l'ex fidanzato chead Adana. 'Appena ho ...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono circa 2.300. Almeno 120 le scosse di assestamento - Medio Oriente Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) – L'offerta italiana di aiuto internazionale, a seguito del terremoto 7.9 registrato in Turchia, è stata accettata dall'Emergency Response Coordination Centre (ERCC) e dalla Turchia.