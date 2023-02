Terremoto in Turchia | la diretta Città distrutte | Erdogan alla guida dei soccorsi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La scossa ha colpito trae Siria nella notte. Tragico il bilancio: oltre 700 morti e più di 2.300 feriti. Farnesina: 'Non risultano italiani coinvolti'. Rientrato l'rme tsunami per sud ...

Ilsi è sviluppato a circa 25 km di profondità con epicentro nella provincia di Gaziantep, nell'Anatolia sud - orientale, sesta città della. Molto potenti anche le successive scosse ...Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , in un messaggio inviato al presidente della Repubblica di, Recep Tayyip Erdogan . "In questo momento di lutto ha proseguito ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 830 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Forti terremoti in Turchia e Siria, oltre 830 morti: l'allerta tsunami sul Sud Italia è rientrata - Turchia: Scholz, "Germania scioccata, manderemo aiuti" - Turchia: Scholz, "Germania scioccata, manderemo aiuti" RaiNews

Terremoto fra Turchia e Siria, oltre 830 le vittime - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Terremoto in Turchia e Siria, le notizie in diretta | Centinaia di morti, decine le città colpite la Repubblica

Terremoto in Turchia, le immagini della devastazione. FOTO Sky Tg24

