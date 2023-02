Terremoto in Turchia | il messaggio del Real Madrid

Piange sul corpo del suo bambino. Centinaia le vittime dell'evento che ha colpito lae la Siria 6 febbraio 2023Squadre da Paesi Bassi e Romania sono già in viaggio verso i luoghi del ...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono oltre 1.350. 'Il più devastante in 24 anni' - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 1300 morti ... la Repubblica

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino a confine con la Siria: oltre mille vittime. LIVE Sky Tg24

Devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, almeno 1500 morti - Cosa sappiamo finora - Cosa sappiamo finora RaiNews

Terremoto Turchia e Siria oggi: oltre 1.500 morti, nuova scossa di magnitudo 7.5. Si scava tra le macerie, aiu ilmessaggero.it

