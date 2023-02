Terremoto in Turchia | il dramma di Montella | “l’hotel ha preso fuoco”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Laè sotto shock per il fortissimoche ha causato morti e feriti. La situazione è veramente preoccupante e la decisione è stata quella di sospendere tutte le manifestazioni sportive. L’allenatore italiano, Vincenzoha svelato tutti i dettagli sul. “Ci sono continue scosse di assestamento, siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi”, ha detto il tecnico del Demirspor di Adana. “La partita di oggi è stata annullata, ovviamente” racconta al telefono con l’ANSA. “Con il Demirspor – dice il tecnico dell’Adana – siamo a Instabul da ieri. Adana è a 200 chilometri dall’epicentro, dove la situazione è tragica; ma abbiamo saputo che ci sono i primi morti anche nella nostra città. Anche lì ilsi è sentito forte, molti miei giocatori sono preoccupati per le ...

La trattativa tra Sampdoria e Besiktas per il passaggio di Colley con i bianconeri rallenta, per le conseguenze delinIl drammaticoche ha colpito lapotrebbe far saltare la trattativa tra Sampdoria e Besiktas per Omar Colley. Il bilancio provvisorio di 1800 morti e la ...La vicinanza da parte del difensore dell'Atalanta Demiral nei confronti della sua gente dopo ilinIlinha sconvolto tutti vista la morte di oltre 2.300 persone. Tale avvenimento ha toccato nel profondo anche molti calciatori nazionali, anche il difensore dell'Atalanta ...

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 2300 morti ... la Repubblica

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 830 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto Turchia, Christian Atsu dell'Hatayspor sarebbe tra i dispersi Sky Sport

Devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, almeno 1900 morti - Siria, le testimonianze da Aleppo e Idlib: "Peggio della guerra" - Siria, le testimonianze da Aleppo e Idlib: "Peggio della guerra" RaiNews

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 2.300 morti | Nuova forte scossa di magnitudo 6.0 | Per l'Usgs le vittime "potrebbero essere 10mila" TGCOM

Il bilancio del terremoto ...Terremoto in Turchia e Siria: è un'ecatombe, i morti salgono a 2300 mentre in Italia parte il tam-tam social sull'allerta tsunami diramato ...