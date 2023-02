Terremoto in Turchia e Siria | oltre 2000 morti e migliaia di palazzi distrutti

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Istanbul – Sono almeno 2.318, secondo l’ultimo bilancio, le persone che hanno perso la vita ine ina causa del potentedi magnitudo 7.8 il cui epicentro è stato registrato nelle regioni turche meridionali. Secondo l’ultimo bilancio fornito dall’Autorità turca che si occupa della gestione delle emergenze e dei disastri naturali, l’Afad, sono almeno 1.498 le persone che hanno perso la vita a causa del sisma in.Il governo turco fa sapere in una nota che “finora è giunta la segnalazione di un totale di 2.824 edifici crollati”. Nell’epicentro da cui si è propagato, a Gaziantep, dove prima si ergeva il castello patrimonio dell’Unesco, ora c’è un cumulo di macerie. Il castello era una costruzione enorme, sorta quasi duemila anni fa per mano dell’impero Ittita, ma trasformata in vera e propria ...