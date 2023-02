Terremoto in Turchia e Siria | nuova scossa magnitudo 7 5 Bilancio di 3 000 morti | si temono 10mila vittime

Ilindi magnitudo 7.8 ha causato ingenti danni di ogni genere agli edifici, oltre mille morti, tanti feriti e parecchi dispersi. Tante le persone che sono rimaste bloccate e ...- Un'ecatombe il catastroficodi magnitudo 7.8 alle 4,17del mattino le 2,17 in Italia. La regione più colpita quella di Ganziatep. Bilancio provvissorio: 2650 ...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono circa 2.762. Il suolo dell'Anatolia si è spostato di 3 metri - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, il terribile momento in cui il palazzo si sbriciola in pochi secondi RaiNews

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino al confine con la Siria: oltre 3.000 vittime. LIVE Sky Tg24

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 3000 morti ... la Repubblica

Devastanti scosse di terremoto in Turchia e Siria, oltre 3000 morti. L'Anatolia si sposta di 3 metri - Zelensky offre aiuto alla Turchia colpita dal sisma - Zelensky offre aiuto alla Turchia colpita dal sisma RaiNews

Dopo quella di magnitudo 7.8 non lontano dal confine con la Siria, registrata una scossa di magnitudo 7.5: migliaia tra morti e feriti nei due Paesi, per ora non si hanno notizie di vittime svizzere ...L’attaccante ha pubblicato una storia esprimendo la sua vicinanza al Paese colpito dal terremoto Niccolò Zaniolo ha espresso il suo cordoglio per le vittime del terremoto in Turchia. Il giocatore, pro ...