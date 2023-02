Terremoto in Turchia e Siria | nuova scossa magnitudo 7 5 Bilancio di 2 300 morti | si temono 10mila vittime

La storica fortezza è stata fortemente danneggiata daldi magnitudo 7.4 che ha colpito la regione nella notte. A crollare diversi bastioni sul fianco est ed ovest della storica struttura, con le macerie cadute sulla strada. Crollate anche alcune ...Papa Francesco è rimasto "profondamente addolorato per l'ingente perdita di vite" provocata dalnella zona del sud - est della, assicurando a tutti i colpiti "la sua vicinanza spirituale". E oltre alla sua "vicinanza" e al suo "cordoglio", esprime incoraggiamento al personale ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 830 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, almeno 1900 morti - Siria, le testimonianze da Aleppo e Idlib: "Peggio della guerra" - Siria, le testimonianze da Aleppo e Idlib: "Peggio della guerra" RaiNews

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino al confine con la Siria: oltre 2.300 vittime. LIVE Sky Tg24

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 2300 morti ... la Repubblica

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 2.300 morti | Nuova forte scossa di magnitudo 6.0 | Per l'Usgs le vittime "potrebbero essere 10mila" TGCOM

Mercato roma Il club turco deve alzare l'offerta di qualche milione, il giocatore ha aperto all'addio ma vuole una clausola "bassa" per poter andare via a giugno italyphotopress… Leggi ...La trattativa per Nicolò Zaniolo tra la Roma e il Galatasaray ha subito una frenata in questi minuti. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport': il ...