Terremoto in Turchia e Siria | l' Anatolia si è spostata di 3 metri - Esteri - quotidiano net

Nella causale "Siria". E' anche possibile versare presso l'InfoSpecchio di via Madama Cristina 35, tutte le mattine dalle 10 alle 13, presso l'Ufficio Abbonamenti de La Stampa, in ...Il sisma nel punto di incontro di tre placchein, la bimba in pigiama estratta dalle macerie: la foto commuove il mondo Il governo turco fa sapere in una nota che 'finora è giunta ...

Devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, almeno 2300 morti - Il bilancio sale a oltre 2.300 morti - Il bilancio sale a oltre 2.300 morti RaiNews

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 2300 morti ... la Repubblica

Terremoto in Turchia e Siria, tutte le notizie di oggi in diretta | Oltre 2.300 morti. Nuova scossa di... Corriere della Sera

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 830 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 2.300 morti | Nuova forte scossa di magnitudo 6.0 | Per l'Usgs le vittime "potrebbero essere 10mila" TGCOM

Continua a salire il drammatico bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la notte scorsa il sud della Turchia e il nord della Siria. E' salito ad oltre 2.300 morti il bilancio del sisma.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...