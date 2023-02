Terremoto in Turchia e Siria | i morti sono almeno 1300 | nuova scossa di magnitudo 7 5

Tra le citta piu vicine all'epicentro, circa 30 km, troviamo Gaziantep , una delle piu grandi della. Ilha avuto un ipocentro a circa 20 km di profondita ed e stato fortemente ...DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE, nuova scossa di 7.5. Erdogan: '912 morti, migliaia i feriti'. Centinaia di vittime anche in Siria. Si scava sotto le macerie...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono oltre 1.350. 'Il più devastante in 24 anni' - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 1300 morti ... la Repubblica

Terremoto Turchia, i video del sisma che ha causato centinaia di morti Sky Tg24

Nuova scossa di 7.5, dopo i devastanti terremoti in Turchia e Siria, con oltre 1350 morti - ++ Nuove scosse a Latakia, Tartus e Beirut - ++ Nuove scosse a Latakia, Tartus e Beirut RaiNews

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre mille morti | Nuova forte scossa di magnitudo 7.5 | Per l'Usgs le vittime "potrebbero essere 10mila" TGCOM

Il sisma di magnitudo 7.8 ha causato danni enormi, allarme in tutto il Mediterraneo per il pericolo Tsunami, stop ai treni in sud Italia ...Il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la Turchia la notte scorsa è stato il più grande disastro registrato nel Paese dal 1939: lo ha detto oggi il presidente turco Recep ...