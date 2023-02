Terremoto in Turchia | Cristiano Malgioglio terrorizzato | “Per il mio ex compagno”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un boato fortissimo, una scossa violentissima: la terra trema al confine trae Siria. Una potente scossa didi magnitudo 7.9 ha colpito nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio lameridionale e la Siria settentrionale, abbattendo edifici e innescando una frenetica ricerca di sopravvissuti tra le macerie nelle città e nei paesi di tutta l’area. Si è verificata una seconda forte scossa, con epicentro a circa 100 chilometri dalla prima, che ha colpito lacon magnitudo 7.5. Il bilancio di morti e feriti è in aumento. Il bilancio delle vittime, come scrive Repubblica, è di 2300 morti, di cui 1500 ine 800 in Siria. I feriti nella solasono almeno 7.600 mentre in Siria sono oltre 1.280. Le scuole in...

Il sisma nel punto di incontro di tre placchein, la bimba in pigiama estratta dalle macerie: la foto commuove il mondo Il governo turco fa sapere in una nota che 'finora è giunta ...Su Twitter, il presidente Joe Biden ha scritto di essere "profondamente rattristato dalla perdita di vite umane e dalla devastazione causata daline in Siria". AAA - Pca 06 - 02 - ...

Devastanti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, almeno 2300 morti - Il bilancio sale a oltre 2.300 morti - Il bilancio sale a oltre 2.300 morti RaiNews

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 2300 morti ... la Repubblica

Terremoto in Turchia e Siria, tutte le notizie di oggi in diretta | Oltre 2.300 morti. Nuova scossa di... Corriere della Sera

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 830 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 2.300 morti | Nuova forte scossa di magnitudo 6.0 | Per l'Usgs le vittime "potrebbero essere 10mila" TGCOM

Continua a salire il drammatico bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la notte scorsa il sud della Turchia e il nord della Siria. E' salito ad oltre 2.300 morti il bilancio del sisma.